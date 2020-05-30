В Киеве вчера подтвердили инфицирование новым коронавирусом 55 человек, семеро из них медики.

В столице в связи со вспышкой заболевания COVID-19 закрыли на карантин общежитие на улице Гагарина.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

«Вчера в городе закрыли на карантин общежитие на улице Гагарина. Там выявили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой. Все остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики», - отметил Кличко.

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Также он сообщил, что за прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание у 55 человек, 7 из них медики. Зарегистрирован один летальный случай. На сегодня в столице уже 2 тыс. 904 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Среди заболевших за сутки: 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет и девочка 15 лет. 19 мужчин в возрасте от 21 до 81 года, а также мальчик, которому 3 года.

В больницы были госпитализированы 13 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за сутки в столице 40 человек.

Всего коронавирус за период пандемии преодолели 637 жителей Киева.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 мая в Украине зарегистрировано 23 тыс. 204 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 696 летальных, 9 тыс. 311 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 393 новых случая заболевания.

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