В Киеве на сегодня определено 14 медучреждений первой и второй волны для приема больных. в целом это более 1700 коек.

Киевской городской голова Виталий Кличко заявил, что инфекционное отделение Александровской больницы почти заполнено больными COVID-19, поэтому подготовлен еще один корпус для приема пациентов с таким заболеванием.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга. «Александровская больница первой начала принимать больных коронавирусом. И на сегодняшний день инфекционное отделение там почти заполнено. Потому что, к сожалению, число больных растет. Но в Александровской подготовили еще один корпус, где смогут размещать больных коронавирусом, это еще до 100 коек», - заявил он.

По словам Кличко, город готовится к разным сценариям. «В Киеве на сегодняшний день определены уже 14 медучреждений первой и второй волны для приема больных коронавирусом. В целом это более 1700 коек, где можно разместить больных коронавирусом. В случае плохого сценария - город может развернуть до 7000 коек. Но, я надеюсь, до этого не дойдет», - подчеркнул Кличко.

Мэр также напомнил, что в медучреждениях столицы, где принимают больных коронавирусом, сегодня уже имеется 400 аппаратов ИВЛ.

Он также поблагодарил меценатов, которые на днях передали медикам Александровской больницы портативную изолированную палату. «Это - герметичная капсула, имеющая кислородную маску, встроенные перчатки, что позволяет медикам делать необходимые манипуляции без контакта с больным. Такая капсула позволяет перемещать пациента с коронавирусом в пределах корпусов больницы на обследование, не подвергая окружающих опасности», - отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве по состоянию на 24 апреля подтверждено 1122 случая заболевания COVID-19, за сутки - 63.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко сообщила, что в медучреждении заканчиваются места для инфицированных COVID-19.

В Киеве по состоянию на 24 апреля подтверждено 1122 случая заболевания COVID-19, за сутки – 63.