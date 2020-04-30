В коммунальных аптеках Киева достаточно масок, перчаток и дезинфекторов - Кличко

Сегодня в сети аптек "Фармация" в наличии почти 55 тыс. марлевых масок и почти 400 тыс. одноразовых.

Маски, перчатки и дезинфекторы в достаточном количестве имеются в сети коммунальных аптек Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.

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По его словам, в течение месяца КП "Фармация" приобрело 550 тыс. одноразовых масок. "Сегодня в достаточном количестве есть в сети коммунальных аптек. Кроме того, город заказал и купил у украинских производителей 100 тыс. марлевых масок, которые тоже можно купить в аптеках "Фармация". Также Киев получил 100 тыс. одноразовых масок от социально ответственного бизнеса - их передали медикам, полиции, спасателям и работникам коммунальных служб. Сегодня в сети аптек "Фармация" в наличии: марлевые маски – почти 55 тысяч, одноразовые – почти 400 тысяч. А также – перчатки и дезинфекторы в достаточном количестве", - подчеркнул Кличко.

По его словам, Департамент охраны здоровья КГГА также получил медицинские маски различной степени защиты из Госрезерва и от благотворительного фонда "Корпорация монстров". "Всего свыше 500 тысяч штук. Эти средства индивидуальной защиты распределены в Центры первичной медико-санитарной помощи, стационары и родильные дома города. Также защитные костюмі и очки для медиков Киев приобретено более 2 тысяч", - добавил мэр.

Во время брифинга Кличко также прокомментировал вчерашние сообщения о письме народного депутата Александра Гереги с предложением городским властям купить маски в компании "Эпицентр". "Я поднял информацию: такое письмо нардепа зарегистрировано в канцелярии КГГА 28 апреля. И мы должны его рассмотреть в установленном законом порядке и в соответствии с действующим законодательством. До этого подобных писем от депутата Гереги в КГГА не поступало... Отмечу, что в начале ограничительных мер, когда был острый дефицит средств защиты, "Эпицентр" благотворительно предоставил городу 100 тысяч масок. И мы об этом говорили на брифингах. Также 1 апреля КП "Фармация" закупляло 50 тыс. масок у "Эпицентра" еще до того, как поступили маски, заказанные городом. Маски у "Эпицентра" были приобретены КП "Фармация" не за бюджетные, а за средства предприятия для распространения в сети коммунальных аптек", - подчеркнул городской голова.