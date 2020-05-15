На сегодня в Киеве уже 2068 подтвержденных случаев заболевания.

За минувшие сутки заболевание COVID-19 подтверждено у 56 киевлян, один человек умер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание, увеличилось еще на 56 человек, среди них 9 медиков. За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 43 летальных случая. На сегодня в столице уже 2 тыс. 68 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

Он также сообщил, что среди заболевших 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки, которым 9 и 13 лет, а также 19 мужчин в возрасте от 30 до 80 лет и 8 мальчиков в возрасте от одного месяца до 17 лет.

По словам Кличко, в больницы столицы госпитализированы 12 человек, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей, выздоровели за минувшие сутки 11 человек, всего коронавирус преодолели 200 жителей столицы.

"Судя по такому количеству больных, мы имеем результаты "отдыха" киевлян на майские праздники. Компаниями на природе, компаниями в городе, несоблюдение дистанции и правил безопасности. А 10 больных детей за сутки - это и детские площадки, и полная халатность родителей. Напомню, хоть мы и начали первый этап ослабления ограничений, посещать детские площадки в городе запрещено", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 15 мая зарегистрировано 17 тыс. 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4 тыс. 473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новые случаи.

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