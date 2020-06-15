Больная COVID-19 директор столичной школы продолжала ходить на работу и общаться с людьми (видео)
В Киеве директор школы, которая получила положительный тест на коронавирус, пренебрегла правилами безопасности и вместо самоизоляции вышла на работу.
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Об этом во время брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
"У нас шокирующий случай! Директор школы, которая заболела коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда уже имела положительный тест на COVID-19. Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу", - сказал городской голова.
Кличко добавил, что Госпотребслужба города обратилась в полицию по поводу открытия против директора уголовного дела.
Напомним, за сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 53 человек, двое умерли.
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