В Киеве уже более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19, за сутки - 58 новых

За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека.

В Киеве зарегистрировано 3 тыс. 043 случая заболевания COVID-19, за сутки - 58 новых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Среди них - 11 медиков», - заявил он.

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По словам Кличко, за минувшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека.

«Всего за период пандемии умерли 68 человек. Сегодня в Киеве уже 3 тыс. 043 подтвержденных случая заболевания COVID-19 », - добавил он.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 4 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

«Выздоровели за сутки 6 человек. Всего коронавирус преодолели 654 жителя столицы», - добавил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 1 июня зарегистрировано 24 тыс. 012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9 тыс. 690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев заболевания.

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