В столице за прошедшие сутки обнаружили 270 новых больных COVID-19.

В Киеве за прошедшие сутки выявили 270 больных COVID-19, среди которых 33 ребенка.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

По его данным, вчера заболели 136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет; 111 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет; 11 девочек в возрасте от 2 до 16 лет и 22 мальчика в возрасте от 7 месяцев до 16 лет.

"7 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 325 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 20 тыс. 028", - отметил он.

Кличко добавил, что вчера также заболели 8 медиков.

В больницы госпитализированы 52 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 61 человек. Всего коронавирус преодолели 5 тыс. 929 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 43, Дарницком – 39, и в Днепровском районе - 38.

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Автор: Леся Лещенко