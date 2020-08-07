В Киеве зафиксировано уже более 9 тысяч случаев заболевания COVID-19, за сутки - 186 новых (карта)

Больше всего выявленных за прошедшие сутки случаев заболевания в Дарницком, Деснянском и Святошинском районах.

В Киеве зафиксировано уже более 9 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, за минувшие сутки - 186 новых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«На этой неделе количество больных COVID-19 в Киеве растет каждый день. 186 новых выявленных случаев - только за минувшие сутки, 11 из них - у детей. На сегодня в столице уже 9 тыс. 178 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал мэр.

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По его информации, среди заболевших за прошедшие сутки 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет, 7 девушек в возрасте от 2 до 16 лет, а также 81 мужчина в возрасте от 19 до 70 лет и 4 мальчика в возрасте от 1 до 13 лет.

Больше всего выявленных за прошедшие сутки случаев заболевания в Дарницком районе - 47, Деснянском – 30, и Святошинском - 20.

Как отметил Кличко, в больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 20 пациентов, другие лечатся в самоизоляции под наблюдением врачей.

Всего болезнь в городе преодолели уже 3 тыс. 163 человека, из них за прошедшие сутки - 26.

"Я обращаюсь ко всем: не игнорируйте угрозу. Речь идет о вашем здоровье и вашей жизни! Ситуация с распространением вируса ухудшается. И это - не страшилки. Некоторые страны уже объявили о второй волне болезни. Если у нас будет резкий всплеск заболевания, то не будет другого выхода, как вернуться к строгим ограничениям. Чтобы не допустить коллапса медицины и высокой смертности среди больных. Помните об этом! И защитную маску носят не в кармане, а на лице! Надевайте маску в общественных местах, в транспорте. Держите также социальную дистанцию. Не забывайте часто мыть руки и пользоваться антисептиком. Берегите себя! " - отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 78 тыс. 261 случай коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки заболели 1453 человек.

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