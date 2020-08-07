В Госпродпотребслужбе назвали причину роста числа подтвержденных случаев коронавируса в Киеве

За минувшие сутки в столице подтвердили 186 новых случаев COVID-19.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан назвал причину роста числа выявленных случаев коронавируса в столице за сутки 6 августа.

Об этом он сказал в комментарии "РБК-Украина".

По словам Рубана, это связано с увеличением проведения тестирования.

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"Это связано с диагностикой", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки подтвердили рекордное количество новых случаев коронавируса - почти 1,5 тысячи.

За сутки больше новых больных обнаружили в Киеве (186), Одесской (156), Львовской (152), Харьковской (146), Ивано-Франковской (131), и Ривненской (100) областях.

Накануне столичный мэр Виталий Кличко заявил, что в случае резкой вспышки коронавируса в Киеве снова введут жесткий карантин.

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