В Госпродпотребслужбе назвали причину роста числа подтвержденных случаев коронавируса в Киеве
Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан назвал причину роста числа выявленных случаев коронавируса в столице за сутки 6 августа.
Об этом он сказал в комментарии "РБК-Украина".
По словам Рубана, это связано с увеличением проведения тестирования.
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"Это связано с диагностикой", - пояснил он.
Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки подтвердили рекордное количество новых случаев коронавируса - почти 1,5 тысячи.
За сутки больше новых больных обнаружили в Киеве (186), Одесской (156), Львовской (152), Харьковской (146), Ивано-Франковской (131), и Ривненской (100) областях.
Накануне столичный мэр Виталий Кличко заявил, что в случае резкой вспышки коронавируса в Киеве снова введут жесткий карантин.
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