В Киеве продолжает расти число заболевших COVID-19, за сутки - 180 случаев

В Киеве больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Соломенском и Деснянском районах.

За сутки в Киеве зафиксированы 180 случаев COVID-19, сутками ранее - 150. Три человека умерли от болезни.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших - восемь медиков. 22 пациента госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С 28 июля, десятый день подряд, суточное число заболевших в столице превышает 100 человек.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 142 человека, заболели - 8992. Выздоровели 3137 пациентов (49 за сутки).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Соломенском и Деснянском районах.

Статистика коронавируса по района Киева

Дарницкий - 1466 заболевших (44 за сутки);

Соломенский - 982 (26);

Деснянский - 1109 (22);

Днепровский - 1040 (19);

Голосеевский - 717 (18);

Святошинский - 744 (14);

Печерский - 852 (12);

Оболонский - 777 (12);

Подольский - 553 (8);

Шевченковский - 752 (5).

"Я призываю всех серьезно относиться к угрозе. Не расслабляться и не делать вид, что мы живем в обычной ситуации! Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит, произойдет это или нет. От того, насколько мы придерживаемся элементарных правил, насколько внимательны к своему здоровью. Берегите себя!" - отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки выявлены 1318 новых заболевших COVID-19, это рекорд суточной заболеваемости с начала эпидемии. В пяти регионах страны за сутки заболело более 100 человек.

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