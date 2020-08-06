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В Киеве продолжает расти число заболевших COVID-19, за сутки - 180 случаев

10:54, 06 августа 2020
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В Киеве за сутки 180 новых инфицированных коронавирусом / фото УНИАН

Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших - восемь медиков. 22 пациента госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С 28 июля, десятый день подряд, суточное число заболевших в столице превышает 100 человек.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 142 человека, заболели - 8992. Выздоровели 3137 пациентов (49 за сутки).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Соломенском и Деснянском районах.

Статистика коронавируса по района Киева

  • Дарницкий - 1466 заболевших (44 за сутки);
  • Соломенский - 982 (26);
  • Деснянский - 1109 (22);
  • Днепровский - 1040 (19);
  • Голосеевский - 717 (18);
  • Святошинский - 744 (14);
  • Печерский - 852 (12);
  • Оболонский - 777 (12);
  • Подольский - 553 (8);
  • Шевченковский - 752 (5).

"Я призываю всех серьезно относиться к угрозе. Не расслабляться и не делать вид, что мы живем в обычной ситуации! Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит, произойдет это или нет. От того, насколько мы придерживаемся элементарных правил, насколько внимательны к своему здоровью. Берегите себя!" - отметил Кличко.

Данные COVID-19 по районам Киева

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки выявлены 1318 новых заболевших COVID-19, это рекорд суточной заболеваемости с начала эпидемии. В пяти регионах страны за сутки заболело более 100 человек.

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