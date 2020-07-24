Коронавирус в Киеве: 45 больных COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

За сутки количество больных COVID-19 выросло на 118 человек, один человек умер.

В Киеве за сутки количество больных COVID-19 увеличилась на 118 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.

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«У 118 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. На сегодня в столице уже 7396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Он уточнил, что среди тех, кто заболел за прошедшие сутки, 52 женщины, 57 мужчин, 9 детей. По данным мэра, в больницах города находятся 283 человека, в том числе 19 детей. 45 больных из общего числа госпитализированных - в тяжелом состоянии, двое - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки от коронавирусной болезни выздоровел 121 человек.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 62 тыс. 823 случай COVID-19, за сутки - 972 новых.

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