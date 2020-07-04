В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 118 новых больных COVID-19

С начала пандемии в столице зарегистрировано 5 тыс. 465 подтвержденных случаев COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 114 киевлян.

Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки обнаружили COVID-19, увеличилось еще на 118, в том числе 9 медиков, 2 больных умерли.

Об этом сообщается в Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко.

С начала пандемии в столице зарегистрировано 5 тыс. 465 подтвержденных случаев COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 114 киевлян.

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Вчера заболели 56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет, 52 мужчины в возрасте от 29 до 82 лет, 6 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 4 мальчика от 2 до 9 лет.

В больницы были госпитализированы 19 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 37 человек. Всего коронавирус преодолели 1 тыс. 770 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 21. В Шевченковском – 17, и в Голосеевском районе - 16 случаев.

В Киевской области по состоянию на сегодняшнее утро подтверждено 2 тыс. 742 случая COVID-19, за последние сутки выявлено 45 новых больных.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации со ссылкой на данные областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

«В области 4 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждено 2 тыс. 747 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 232 детей и у 496 медицинских работников. За сутки подтверждено 45 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 566 человек (продолжают лечение 127 человек), на самоизоляции (под наблюдением) - 2 тыс. 181 человек.

За все время пандемии в Киевской области выздоровели 1 тыс. 503 человека, умер 51 человек.

За период с 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 6 тыс. 159 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 41 сообщение о подозрениях.

Установлено медицинское наблюдение за 10 тыс. 288 контактными лицами.

Как сообщал УНИАН, в Украине 4 июля было зафиксировано 914 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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