В Киеве количество инфицированных коронавирусом превысило 5 тысяч, за сутки - плюс 57 человек

В больницы были госпитализированы 14 больных, другие лечатся на самоизоляции.

В Киеве за сутки количество больных COVID-19 выросло на 57 человек.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Facebook.

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«У 57 жителей Киева выявили коронавирус за минувшие сутки. На сегодня в столице уже 5 тысяч 037 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших: 24 женщины в возрасте от 18 до 72 лет; 32 мужчин от 20 до 67 лет, восьмилетний мальчик. Заболели, в том числе и 6 медиков», - отметил Кличко.

По его словам, в больницы были госпитализированы 14 больных, другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1 тыс. 563 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 21, в Шевченковском – 16 и в Деснянском районе -10 случаев», - сообщил мэр.

Как сообщал УНИАН, 30 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 44 334 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1159 летальных, 19 115 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 706 новых случаев.

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