В Киеве за сутки зафиксировали более 50 случаев коронавируса и одну смерть

Сейчас в столице уже 2849 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в Киеве количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 выросло на 56 человек, из них 17 - медики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции.

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«За прошедшие сутки количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 56 человек, из них 17 медиков. От коронавируса умер один человек», - сообщил Кличко и добавил, что выздоровел 91 человек.

Он уточнил, что больше всего больных за минувшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 12, Деснянском - 9 и в Голосеевском и Дарницком районах - по 6. В больницы столицы госпитализированы 11 пациентов, а остальные - лечатся на самоизоляции.

По словам мэра, на сегодняшний день в столице подтверждено 2849 случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии 65 человек умерли, 597 - выздоровели.

Напомним, Минздрав утром 29 мая сообщил о 22 811 случаях COVID-19 в Украине. За сутки обнаружили еще 429 инфицированных. Из-за болезни всего 679 человек погибли, 8 934 – выздоровели.

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