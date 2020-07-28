В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 110 человек

Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Соломенском районе - 45, в Оболонском и Днепровском - по 14, в Дарницком районе - 12 случаев.

В Киеве за минувшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 110 человек, один больной умер.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

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«За весь период коронавирус унес жизни 130 киевлян. На сегодня в столице уже 7800 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

По его данным, среди выявленных за прошедшие сутки больных 45 женщин в возрасте от 18 до 81 лет и 2 девочки 11 и 15 лет, а также 59 мужчин в возрасте от 19 до 71 лет и четверо мальчиков от 2 до 6 лет.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов, другие - в самоизоляции под контролем врачей.

«За прошедшие сутки выздоровели 82 человека. Всего коронавирус преодолели 2830 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Соломенском районе - 45, в Оболонском и Днепровском - по 14, в Дарницком районе - 12 случаев", - сообщил мэр.

Как сообщал УНИАН, в целом по Украине за сутки зафиксировали более 900 новых больных на коронавирус.

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