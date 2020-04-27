Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в столице 1220 человек.

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 32 человека, из них 20 семинаристов из Киево-Печерской лавры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 32 человека, двое из них - медики. Один случай за минувшие сутки летальный. Всего в столице от коронавируса умерли 23 человека. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня 1 тыс. 220», - сказал он.

По словам Кличко, за прошедшие сутки заболели 11 женщин в возрасте от 25 до 78 лет и 21 мужчина в возрасте от 18 до 71 года.

«Из мужчин, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, 20 семинаристов из Киево-Печерской лавры», - уточнил мэр.

Он добавил, что в больницу госпитализировали одного пациента, остальные лечатся дома под контролем медиков.

«Мы все надеемся, что динамика заболевания в столице не будет расти. И что мы сможем, наконец, начать вводить послабления, чтобы бизнес работал, чтобы экономика оживлялась, чтобы город постепенно возвращался к привычной жизни», - добавил Кличко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новые случая.

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