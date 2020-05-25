Число смертей от COVID-19 в Киеве достигло 60 (видео)

На сегодня в столице уже 2652 подтвержденных случая заболевания COVID-19

В Киеве среди 29 человек, заболевших коронавирусом за прошедшие сутки, - трое медиков. Один человек умер, двое выздоровели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Среди них - трое медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Выздоровели за сутки 2 человека", - отметил Кличко.

Среди заболевших за прошедшие сутки: 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет и две девочки - одиннадцяти и двенадцати лет. 11 мужчин от 37 до 75 лет. И мальчик, которому 10 лет.

В больницы столицы госпитализированы 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

На сегодня в столице уже 2652 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего за период пандемии - 60 летальных случаев. Преодолели коронавирус 360 жителей столицы.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 25 мая зарегистрировано 21 тысяч 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7 тыс. 234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.

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