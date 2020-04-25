Всего в столице уже 1159 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В Киеве за сутки зафиксировано еще 37 случаев заболевания COVID-19, один человек умер.

Об этом в Facebook сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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По его словам, всего в столице уже 1 тыс. 159 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

"Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 37 человек. Четверо из них - медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный", - отметил Кличко.

Он рассказал, что за сутки на COVID-19 заболели 22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет и одна девушка до 17 лет, а также 11 мужчин от 18 до 82 лет и трое ребят в возрасте до 17 лет.

"Трех пациентов госпитализировали в столичные больницы. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за сутки 7 киевлян. Всего за это время выздоровели 60 человек", - отметил мэр.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 25 апреля зарегистрировано 8 тыс. 125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.

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