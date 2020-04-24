В Киеве подтверждено уже 1122 случая заболевания COVID-19, за сутки - 63 новых

За сутки в Киеве заболели трое медиков.

Киевской городской голова Виталий Кличко заявил, что в столице подтверждено уже 1122 случая заболевания COVID-19, за сутки - 63 новых случая коронавирусной болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

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«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 63 человека, трое из них медики", - заявил он.

«В целом в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - добавил Кличко.

По словам мэра, среди заболевших: 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет и 35 мужчин - от 18 до 87 лет, а также 6 мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет. В больницы столицы госпитализированы 20 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

По словам мэра Киева, за минувшие сутки выздоровели 8 человек. Всего от COVID-19 вылечились 53 киевлянина.

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