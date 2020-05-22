В Киеве продолжает увеличиваться количество инфицированных COVID-19: плюс 47 киевлян за сутки (видео)

На сегодня в столице уже 2 тысячи 522 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За минувшие сутки инфицирование коронавирусом подтверждено у 47 киевлян, один человек умер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание, увеличилось еще на 47 человек. Среди них 9 медиков. За минувшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего в настоящее время 58 летальных случаев", - сказал Кличко.

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По его словам, на сегодняшний день в столице уже 2 тысячи 522 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Среди заболевших за прошедшие сутки - 22 женщины в возрасте от 19 до 86 лет, а также 23 мужчины в возрасте от 19 до 76 лет и двое мальчиков, которым 9 и 10 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 16 пациентов, остальные лечатся дома на самоизоляции под контролем медиков.

"Выздоровели за сутки 23 человека. Всего коронавирус преодолели 338 жителей столицы", - уточнил мэр.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 22 мая в Украине 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.

Напомним, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

В то же время сегодня, 22 мая, на сайте Министерства здравоохранения были размещены показатели эпидемической ситуации в регионах, согласно которым ко второму этапу смягчения карантина не готов ряд регионов. Это Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, «с сегодняшнего дня Украина переходит к адаптивной модели карантина. В то же время правительство ослабляет общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация». Шмыгаль подчеркнул, что решение о смягчении или ужесточении карантина в областях отныне будут принимать региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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