За минувшие сутки инфицирование коронавирусом подтверждено у 51 киевлянина, два человека умерли

На сегодняшний день в столице уже 2 тыс. 410 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заболевание COVID-19 подтверждено у 51 киевлянина, два человека умерли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание, увеличилось еще на 51 человека. Среди них восемь медиков. За минувшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего в настоящее время 54 летальных случая", - сказал Кличко.

По его словам, на сегодняшний день в столице уже 2 тыс. 410 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших за прошедшие сутки 25 женщин, 19 мужчин, семеро детей.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализированы 5 пациентов, остальные лечится дома на самоизоляции под контролем медиков.

По словам Кличко, больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявлено у жителей Деснянского района столицы - 13 больных, Подольском - 6 и по 5 случаев в Святошинском и Дарницком районах.

"За минувшие сутки выздоровел 21 человек. Всего от коронавируса вылечились 306 жителей столицы", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 20 мая зарегистрировано 19 тыс. 230 случаев COVID-19, за сутки - 354 новых.

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