В Киеве уменьшилось количество новых случаев COVID-19: за сутки инфицировался 41 человек

В целом в столице уже 1494 подтвержденных случая заболевания COVID-19, 25 киевлян умерли.

За сутки в Киеве количество инфицированных коронавирусом возросло еще на 41 человек, среди них – 5 медиков.

Об этом 2 мая на своем официальном Телеграмм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Друзья! Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 41 человека. 5 из них - медики. Один священник из Киево-Печерской Лавры и один - священник из Храма преподобного Феодора Освященного, что на улице Овручской в столице. Не надо недооценивать угрозу и пренебрегать элементарными правилами безопасности! Особенно, во время ослабления ограничений. Чтобы все это время карантина не оказалось бесполезным. Чтобы не произошло стремительного роста числа инфицированных. Берегите себя!", - написал мэр столицы.

Заболели:

22 женщины в возрасте от 29 до 83 лет;

19 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет.

Стоит отметить, что в Киеве сейчас наблюдается уменьшение количества инфицированных коронавирусом и уже несколько дней подряд не фиксируется никаких смертей. Так, для примера, 1 мая сообщалось о 52 новых случаях, а сегодня, 2 мая их 41.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на 2 мая зафиксировано уже 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровело. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.

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