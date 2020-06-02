В Киеве за сутки количество выздоровевших от COVID-19 превысило число заболевших более чем в два раза

На сегодня в Киеве уже 3 тыс. 071 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

В столице за сутки зафиксировано 28 новых случаев COVID-19, 64 человека выздоровели.

Об этом городской голова Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

«Друзья! Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось на 28 человек. Из них 5 медиков. Один человек умер. Всего за период пандемии в столице 69 летальных случаев», - отметил он.

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По словам Кличко, на сегодня в Киеве уже 3 тыс. 071 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

«Заболели: 11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет; 15 мужчин от 29 до 80 лет; 2 девочки, которым 2 и 5 лет», - отметил мэр.

Он добавил, что в больницы вчера госпитализировали 11 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Кроме того, по данным Кличко, за прошедшие сутки в Киеве выздоровели 64 человека. Всего коронавирус преодолели 718 жителей столицы.

Отмечается, за прошедшие сутки больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Днепровском районе - 8 человек.

«Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Днепровском районе - 8. В Деснянском и Святошинском - по 4. В Оболонском и Дарницком - по 3 случая», - сообщил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 2 июня зарегистрировано 24 тыс. 340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 727 летальных, 10 тыс. 078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 328 новых случаев заболевания.

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