В Киевской области подтверждено 1 тыс. 245 случаев COVID-19, за сутки - 21 новый.

За минувшие сутки COVID-19 заболели 38 киевлян.

Об этом на онлайн-брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в частности инфицированы еще 8 медиков, умерли три человека.

Читайте такжеВ восьми областях Украины не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание, увеличилось на 38 человек. Среди них - 8 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. На сегодняшний день в Киеве уже 2 тыс. 359 подтвержденных случаев заболевания COVID- 19", - сказал Кличко.

Среди заболевших 23 женщины в возрасте от 29 до 87 лет и две девочки - двух и трех лет, а также 12 мужчин в возрасте от 24 до 58 лет и мальчик, которому 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровел за минувшие сутки 61 человек. Всего вирус преодолели 285 жителей Киева", - подчеркнул Кличко.

Отметим также, что в Киевской области на сегодняшнее утро подтверждено 1 тыс. 245 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки выявили 21 нового больного. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации со ссылкой на данные областного лабораторного центра Минздрава Украины.

«В Киевской области на 10:00 19 мая официально подтверждено 1245 случаев заболевания коронавирусом, из них у 107 детей и 221 медицинских работников (данные за весь период). За последние сутки выявили 21 новых случаев», - говорится в сообщении.

Из них на стационарном лечении находятся 207 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1038 человек.

За все время пандемии выздоровели 212 человек, умерли - 29.

Как сообщал УНИАН. в Украине по состоянию на утро 19 мая зафиксировано 18 тыс. 876 случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии умерло 548 человек, выздоровели - 5 тыс. 632 человек.

Читайте также: