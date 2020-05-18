На сегодняшний день в столице уже 2 тыс. 321 подтвержденный случай заболевания, 49 человек умерли.

За минувшие сутки заболевание COVID-19 подтверждено у 41 киевлянина, один человек умер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание, увеличилось еще на 41 человека. Среди них пять медиков. За минувшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего в настоящее время 49 летальных случаев", - сказал Кличко.

На сегодняшний день в столице уже 2 тыс. 321 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

"Среди заболевших 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и две девочки 5 и 15 лет. 11 мужчин в возрасте от 29 до 65 лет, два мальчика, которым по 9 лет", - отметил Кличко.

В больницы Киева за сутки госпитализированы 4 пациента, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

"Отмечу, что больше всего случаев за минувшие сутки выявили снова в Дарницком районе, там 11 больных, в Святошинском - 9, по 6 случаев в Деснянском и Оболонском районах столицы", - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 18 мая в Украине зарегистрировано 18 тыс. 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5 тыс. 276 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

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