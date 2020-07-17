В Киеве за минувшие сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество людей

Тогда как новых больных COVID-19 зарегистрировано вдвое меньше - 76 человек.

В Киеве за минувшие сутки от COVID-19 вылечилось почти вдвое больше людей, чем заболело, - соответственно 160 и 76 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 76 больных. ... Выздоровело за минувшие сутки 160 человек - это больше всего за весь период пандемии», - сказал Кличко.

По его словам, среди заболевших за прошедшие сутки 26 женщин, 42 мужчины, 8 детей. В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. За прошедшие сутки больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 13, в Деснянском - 11 и в Соломенском и Шевченковском районах - по 9.

Как отметил Кличко, сегодня в столице уже 6689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус одолели 2320 жителей Киева.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 57 тыс. 264 случая COVID-19, за сутки - 809 новых.

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