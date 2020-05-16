В Киеве за сутки зафиксировали "поразительное" количество инфицированных COVID-19

Большая часть людей, у которых подтвердили заболевание, - воспитанницы и сотрудники Дарницкого дома-интерната для девушек.

В Киеве за минувшие сутки существенно возросло количество инфицированных коронавирусом - на 153 человека, 17 из них - медики, 2 человека умерли.

Об этом 16 мая в своем телеграмм-канале сообщил городской председатель Виталий Кличко.

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"Друзья! После зафиксированного очага заболевания в Дарницком доме-интернате для девушек, статистика за прошедшие сутки в столице - в плохом смысле впечатляющая... Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась на 153 человека. Среди них – 17 медиков. Скончались за минувшие сутки двое человек. В целом в столице 45 летальных случаев. На сегодня в Киеве уже 2221 подтвержденный случай заболевания COVID-19. В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков. Поправились за прошедшие сутки 22 человека. Всего коронавирус в Киеве преодолели 222 жители города", - написал Кличко.

Среди тех, что заболели:

106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет. И 17 девушек - от 5 до 17 лет.

30 мужчин в возрасте от 19 до 68 лет.

Напомним, новым очагом коронавируса в Киеве, стал Дарницкий дом интернат для девушек. Там за сутки инфекцию обнаружили у 81 человека - среди них 53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на сегодняшнее утро зарегистрировано 17 тыс. 858 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 4 тыс. 906 человек, 497 умерли.

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