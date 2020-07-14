В Киеве вновь подскочило количество инфицированных COVID-19: за сутки более сотни новых больных
09:02, 14 июля 2020Страна
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Больше всего больных нашли в Дарницком районе столицы.
Иллюстрация / REUTERS
По состоянию на утро, 14 июля, в Киеве китайский коронавирус COVID-19 диагностировали у 112 человек.
За сутки из-за вируса скончался еще один инфицированный, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем канале в Telegram.
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Глава города добавил, что вчера больше всего больных нашли в Дарницком районе – инфицирован 31 человек. В Деснянском - 21, в Днепровском районе -14 случаев.
Коронавирус в Киеве – статистика на 14 июля:
- Всего инфицированы 6 тысяч 350 человек;
- Всего выздоровели 2 тысячи 124 человека;
- Всего скончались 125 человек.
Как сообщал УНИАН, 13 июля коронавирус в Киеве нашли у 56 человек.
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