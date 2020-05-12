На сегодняшний день в столице 1 тысяча 930 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 38 случаев летальные.

За минувшие сутки в Киеве подтверждено 59 новых случаев COVID-19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание, возросло еще на 59 человек. Один случай, к сожалению, летальный", - сказал Кличко.

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Также за минувшие сутки вирус обнаружили у 14 медицинских работников.

"На сегодняшний день в Киеве уже 1 тысяча 930 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 38 человек умерли", - подчеркнул Кличко.

По словам мэра, новые случаи заболевания - это 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и трехмесячная девочка, а также 22 мужчины в возрасте от 25 до 82 лет и трое мальчиков 10, 11 и 12 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Как отметил Кличко, лидерами по количеству выявленных больных за минувшие сутки стали Дарницкий район, где подтвердили 11 случаев, Днепровский и Оболонский районы - по 8 случаев.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 12 мая зарегистрировано 16 тыс. 023 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 425 летальных, 3 тыс. 373 пациента выздоровело. За сутки зафиксировано 375 случаев.

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