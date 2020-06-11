В Киеве вчера инфицирование коронавирусом подтвердили у 91 человека, четверо больных умерли

На сегодня в столице уже зарегистрирован 3 тыс. 671 подтвержденный случай COVID-19.

В Киеве вчера инфицирование коронавирусом подтвердили у 91 человека, четверо заболевших скончались.

Об этом столичный мэр Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

«Новости сегодня - неутешительные. Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание COVID-19, увеличилось на 91 человека. Умерли 4 больных», - отметил мэр.

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В числе заболевших 55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и 4 мальчика в возрасте от 3 до 7 лет.

По словам мэра, среди заболевших вчера 5 медиков.

В больницы были госпитализированы 10 человек, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Таким образом, на сегодняшний день в Киеве уже зарегистрирован 3 тыс. 671 подтвержденный случай COVID-19.

Выздоровели в столице за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 1 тыс. 053 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе - 24. Соломенском и Святошинском - по 12 и в Днепровском районе - 10 случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 11 июня количество инфицированных коронавирусом возросло до 29070 человек и увеличилось на 689 случаев за сутки.

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