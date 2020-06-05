Киев установил собственный антирекорд по смертности от коронавируса: за сутки плюс 4 летальных случая

За минувшие сутки в Киеве количество больных COVID-19 выросло на 82 человека.

За прошедшие сутки в Киеве количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 выросло на 82 человека, 4 - умерли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции.

"Новости - не оптимистичные. За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 82 человека. Среди них 14 медиков», - сказал мэр и уточнил, что в больницы госпитализировали 16 пациентов, остальные - лечатся на самоизоляции.

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Он отметил, что за сутки в городе от заболевания COVID-19 умерли 4 человека. «Впервые у нас такое количество летальных случаев за сутки», - подчеркнул Кличко.

На сегодняшний день в столице уже 3292 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровели за сутки 27 киевлян. Всего коронавирус преодолели 876 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания подтвердили в Дарницком районе - 21, в Подольском - 13 и в Деснянском - 12", - сообщил мэр.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 5 мая зарегистрировано 25 тыс. 964 случаи заболевания COVID-19, из них за сутки – 553 новых. От начала пандемии от COVID-19 умерли 762 лица, выздоровели - 11 тыс. 372.

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