Врач отметил, что лучевая нагрузка при КТ в несколько раз больше, чем при обычном рентгене.

Статистика коронавируса в Украине каждый день пугает новыми цифрами. Во всех городах сейчас наблюдается паника и тревога, люди стоят в очередях, чтобы сделать компьютерную томографию легких(КТ) и ПЦР-тест. Все боятся, что COVID-19 даст осложнения.

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Семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Оболонского района Киева Феликс Илясевич рассказал, когда эту процедуру действительно надо делать.

"Не только врачи назначают: многие пациенты делают КТ сами, как только появился кашель. Но состояние легких, которое показывает КТ, часто не соответствует тяжести болезни. Например, у моей пожилой пациентки не было даже намека на коронавирусную инфекцию (а КТ она делала по другой причине), но это исследование выявило изменения, характерные для двусторонней пневмонии", - рассказал медик в эфире "Фактов".

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Также доктор ответил, нужно ли делать КТ после 14 дней болезни, чтобы удостовериться и не переживать. По его мнению, если симптомы уменьшаются и состояние стабилизируется - в этой процедуре нет необходимости.

"Если симптомы уменьшаются — не повышается температура, уменьшается кашель, сатурация в норме, то делать КТ нет смысла. Лучевая нагрузка при этом исследовании в несколько раз больше, чем при обычном рентгене", - рассказал Феликс Илясевич.

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Автор: УНИАН