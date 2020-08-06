Среди работников Ивано-Франковского облсовета произошла вспышка коронавируса

По предварительной информации, COVID-19 подтвердили в 6 работников.

Среди работников исполнительного аппарата Ивано-Франковского областного совета произошла вспышка коронавируса.

Об этом сегодня в Facebook сообщил председатель Ивано-Франковского облсовета Александр Сыч.

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«В исполнительном аппарате областного совета произошла вспышка коронавирусной инфекции. О причинах нечего судить. Ведь, несмотря на все системно приняты меры противоэпидемической безопасности, наша деятельность имеет публичный характер и предусматривает регулярный контакт с большим количеством людей - проведение заседаний комиссий областного совета и других рабочих органов, сессионные заседания, общение с исполнителями документов и представителями других органов власти, работа с постоянными посетителями», - написал глава облсовета.

Впрочем он добавил, что областной совет в дальнейшем будет работать в штатном режиме. В связи с этим необходимо максимально ограничить непосредственные деловые контакты с сотрудниками аппарата областного совета.

По предварительной информации, COVID-19 подтвердили у 6 работников исполнительного аппарата областного совета.

В Ивано-Франковской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено коронавирус в 127 человек, три человека погибли. Всего в области заболело 5295 человек, умерло 148, выздоровели 1930.

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