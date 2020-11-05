Планируется, что новая кислородная цистерна заработает со следующей недели.

Сегодня в Харьковскую областную инфекционную больницу доставили новую кислородную цистерну. Ее объем составляет 20 кубометров, что почти в семь раз больше, чем у нынешней бочки (3 куб).

Об этом сообщает Суспільне.

Предполагается, что мощность цистерны полностью покроет потребности больницы в лечении пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. По словам представителя компании-производителя «Мессер Украина» Евгения Кашкина, данная емкость способна обеспечить 300 кислородных точек.

«Новая цистерна способна обеспечить непрерывно до четырех суток обеспечением кислородом … Нынешняя бочка (3 куб.) перемерзает от того, что очень большое количество нужно, больше, чем она способна генерировать. Поэтому мы устанавливаем большую емкость, которая имеет большие показатели», — рассказал руководитель специализированного предприятия Восточного региона «Мессер Украина» Евгений Кашкин.

Он также отметил, что подобные бочки — сейчас дефицит, на изготовление каждой требуется от четырех месяцев до полугода.

Директор Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов сообщил, что в медучреждении 107 точек доступа кислорода магистрального, более 40 кислородных концентраторов.

«От бочки питаются аппараты ИВЛ и кислородная магистраль. Сейчас в нашей больнице таких точек 67, за счет детской больницы — там 40», — сообщил директор больницы Павел Нартов.

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По словам Нартова, в медучреждении нет свободных мест, а количество тяжелобольных увеличивается.

«На сегодня наш лечебное учреждение загружено на 100%. Наша больница рассчитана на 290 коек, у нас на утро 290 больных. В реанимации 12 больных и, кроме этого, еще в обычных отделениях 26 аппаратов ИВЛ», — сказал Нартов.

Планируется, что новая кислородная цистерна заработает со следующей недели.

Как сообщал УНИАН, по данным МОЗ, в Харьковской области по состоянию на 5 ноября выявили 40 330 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 771 из которых - за прошедшие сутки.

В областном госпитале ветеранов войны начали проектировать линии для подвода кислорода.

С 6 ноября в область начнут поставлять кислородные концентраторы. Планируется, что Харьковская область получит 400 кислородных концентраторов.

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Автор: УНИАН