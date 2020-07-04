В Донецкой области инфицированная коронавирусом ходила на работу в детсад

Эпидрасследование будет проводить санстанция.

В Краматорске проведут эпидрасследование по факту заражения среди персонала детского сада коронавирусом и нарушений карантина.

Об этом заявил Александр Педенко, начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Донецкой ОГА.

Известно, что работница детсада, уже находясь на больничном с пневмонией, пришла на работу.

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“Эпидрасследование будет проводить санстанция. Если какие-то нарушения будут выявлены, думаю, это будет передано в те органы, которые имеют право проводить и следственные действия, и любые действия”, - сказал Педенко.

Он добавил, что на момент, когда женщина пришла на работу, она, вероятно, еще не получила положительного теста на COVID-19.

1 июля от Краматорского городского филиала государственного учреждения “Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины” поступила информация об обнаружении у работницы дошкольного учебного учреждения (яслей-садика) № 51 “Голубок” коронавирусной инфекции, подтвержденной тестированием ПЦР. Отмечается, что женщина работает методистом и контактов с детьми не имела.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине уже выявили 46,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 876.

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