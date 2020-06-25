В Донецкой области вспышка коронавируса произошла в психоневрологическом интернате

Заболевание обнаружили у 22 работников учреждения.

В Славянске Донецкой области коронавирус выявили у 22 работников психоневрологического интерната.

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Об этом говорится в информации на странице председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко в Facebook.

"+23 новых случая COVID-19 лабораторно подтвердили в течение суток 24 июня в Донецкой области - один в Краматорске, 22 - в Славянске", - сообщил Кириленко.

В Краматорске инфицирована 53-летняя женщина, прибывшая из-за рубежа, в Славянске - медицинские работники психоневрологического интерната.

"Все они - из числа контактных лиц, у которых наличие коронавируса было подтверждено ранее. Сейчас проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения", - отметил председатель ОГА.

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