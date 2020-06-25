В Донецкой области вспышка коронавируса произошла в психоневрологическом интернате
В Славянске Донецкой области коронавирус выявили у 22 работников психоневрологического интерната.
Читайте такжеВторая волна коронавируса может осложниться гриппом и ОРВИ – эпидемиолог
Об этом говорится в информации на странице председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко в Facebook.
"+23 новых случая COVID-19 лабораторно подтвердили в течение суток 24 июня в Донецкой области - один в Краматорске, 22 - в Славянске", - сообщил Кириленко.
В Краматорске инфицирована 53-летняя женщина, прибывшая из-за рубежа, в Славянске - медицинские работники психоневрологического интерната.
"Все они - из числа контактных лиц, у которых наличие коронавируса было подтверждено ранее. Сейчас проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения", - отметил председатель ОГА.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram