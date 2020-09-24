Ранее в Днепре масштабно отпраздновали День города.

Причиной роста количества подтвержденных случаев коронавируса в Днепре стали недавние массовые мероприятия, в частности, проведенные ко Дню города 12 сентября.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 24 сентября.

"Я думаю, что не очень сложно провести соответствующую цепочку с точки зрения празднований, проведения массовых мероприятий, которые происходили. Это еще раз говорит о том, что массовые мероприятия являются одними из основных факторов по распространению коронавирусной болезни", - отметил глава Минздрава.

Он добавил, что любые массовые мероприятия, где есть большое количество людей, которые проводятся с несоблюдением мер эпидемической безопасности и дистанции, приводят к мгновенному росту количества больных COVID-19.

Коронавирус в Днепре: что известно

За минувшие сутки в Днепропетровской области подтвердили 298 новых случаев коронавируса. Подавляющее большинство из них - в Днепре (242). По словам министра, в городе не зафиксировано локальных вспышек в общежитиях или на предприятиях.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине подтвердили 188 106 случаев заражения. За последние сутки зафиксировали 3372 новых случая.

День города в Днепре 2020

12 сентября Днепр отметил годовщину основания города массовыми мероприятиями и грандиозным концертом. Их посетили тысячи людей, которые, преимущественно, проигнорировали противоэпидемические мероприятия.

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Автор: Юрий Годован