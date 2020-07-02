В Черновицкой области за сутки обнаружили 44 новых больных COVID-19

54 буковинца сегодня преодолели COVID-19, сообщил Осачук.

В Черновицкой области по состоянию на вечер среды, 1 июля, выявили 44 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в странице в Facebook.

Всего лабораторный центр обработал 470 образцов.

Читайте такжеНа Киевщине усилили контроль за соблюдением карантина в общественных заведениях и транспорте

«Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 4894 человека», — сообщил председатель ОГА.

54 буковинца сегодня преодолели COVID-19, сообщил Осачук.

Как сообщал ранее УНИАН, на утро 1 июля в Украине фиксируют уменьшение числа новых случаев коронавируса - за прошедшие сутки заразились 664 человека. Больше всего новых случаев во Львовской, Закарпатской и Ровенской областях.

На утро среды, 1 июля, в мире 10 млн 434 тыс. 835 человек инфицировано COVID-19. Общее количество умерших от инфекции - 509 779. Выздоровели 5,3 млн человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram