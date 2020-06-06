В селе на Буковине вспышка коронавируса: все тесты оказались положительными

Не известно, сколько именно людей заболели.

В селе Черновка, на Буковине, все тесты на выявление коронавируса, которые сделали накануне, показали положительный результат. Двое инфицированных госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно.

Об этом сообщил в Фейсбуке председатель Георгий Бота.

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"На каждом шагу подстерегает опасность – можно заразиться Covid-19. Все анализы, сделанные накануне, – положительные! Больных много",– сообщил Бота.

Однако он не уточнил, сколько именно человек заболели. Известно, что двое инфицированных находятся в больнице. Остальные пациенты лечат коронавирус амбулаторно.

Кроме того, в селе 6 июня провели дезинфекцию улиц.

Отметим, Черновицкая область остается среди лидеров по количеству зараженных коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 6 июня в регионе подтвердили 3 585 случаев COVID-19. Выздороветь удалось 1 108 людям. К сожалению, умер 151 больной.

В регионе не перешли к очередному этапу ослабление карантина из-за эпидемиологической ситуации.

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