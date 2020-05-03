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Более 1,8 тысячи инфицированных: в Черновицкой области за сутки подтвердили 73 случая COVID-19

01:17, 03 мая 2020
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На Буковине выросло количество больных COVID-19 / фото УНИАН

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Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

Таким образом, общая численность инфицированных в Черновицкой области от первого установленного случае составляет 1818 человек.

Всего 2 мая было осуществлено 376 ПЦР-исследований. За последние сутки госпитализирован 41 человек. Еще 9 буковинцев в субботу выздоровели от COVID-19.

«Соблюдайте карантинные нормы и берегите себя!», – призвал глава области.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 2 мая в Черновицкой области было подтверждено 1745 случаев коронавирусной инфекции.

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