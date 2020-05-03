Более 1,8 тысячи инфицированных: в Черновицкой области за сутки подтвердили 73 случая COVID-19
01:17, 03 мая 2020Страна
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В целом 2 мая в области было осуществлено 376 ПЦР-исследований.
На Буковине выросло количество больных COVID-19 / фото УНИАН
В субботу, 2 мая, в Черновицкой области лабораторно подтверждено еще 73 новых случая заражения коронавирусом, 31 из них – в Черновцах.
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Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.
Таким образом, общая численность инфицированных в Черновицкой области от первого установленного случае составляет 1818 человек.
Всего 2 мая было осуществлено 376 ПЦР-исследований. За последние сутки госпитализирован 41 человек. Еще 9 буковинцев в субботу выздоровели от COVID-19.
«Соблюдайте карантинные нормы и берегите себя!», – призвал глава области.
Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 2 мая в Черновицкой области было подтверждено 1745 случаев коронавирусной инфекции.
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