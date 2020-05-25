Коронавирус на Буковине: за сутки число подтвержденных случаев выросло более чем на полсотни
Черновицкая область продолжает занимать в Украине первую строчку по количеству больных коронавирусом. В воскресенье там обнаружили более полусотни новых подтвержденных случаев.
Об этом сообщил в Facebook председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"Количество новых случаев коронавируса на Буковине все еще остается значительным. 24 мая областной лабораторный центр исследовал 300 образцов. 55 из них оказались положительными", - написал чиновник.
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Общее количество жителей региона с подтвержденным COVID-19 составляет 3083.
При этом в воскресенье выздоровели от коронавируса шестеро буковинцев - они дважды получили отрицательный результат теста.
Как сообщал УНИАН, в Украине всего подтверждено 20 986 случаев коронавирусной болезни. Умерли 617 человек, а выздороветь удалось 7108 пациентам.
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