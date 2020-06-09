На Черкасщине в психоневрологическом интернате произошла вспышка коронавируса

Вероятно, пациентов инфицировала коронавирусом работница заведения.

В Золотоношском психоневрологическом интернате в Черкасской области произошла вспышка коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на странице главы Черкасской областной государственной администрации Романа Боднара в Facebook.

Он отметил, что на сегодня в области есть 490 зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом.

Читайте такжеВ шести регионах Украины не зафиксировали новые случаи коронавируса

«+21 новый случай за сутки: 2 - г. Черкассы, 1 - Черкасский район, 18 - Золотоношский район», - добавил председатель ОГА.

«Вспышка возникла в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там выявили больную COVID-19 работницу. Которая, вероятно, и инфицировала подопечных. Обследовали 26 подопечных, у 21 человека - выявили положительный на COVID-19 результат. Ведется эпидрасследование, по результатам которого материалы будут направлены в правоохранительные органы для реагирования согласно компетенции», - отметил Боднар.

Отмечается, что в заведении были проведены дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц. Семейные врачи Золотоношского районного центра первично-санитарной помощи проводят осмотр подопечных.

Госпитализированных в учреждения охраны здоровья нет, состояние инфицированных удовлетворительное, отметил Боднар.

«На территории ПНИ усиливаем карантинные меры, работники и подопечные круглосуточно будут находиться в интернате. Будет происходить динамическое наблюдение подопечных врачами», - добавил он.

Председатель ОГА также отметил, что в целом на Черкасщине хорошая динамика выздоровлений - 370 человек, но и призвал не пренебрегать средствами защиты и соблюдением дистанции.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, по состоянию на утро COVID-19 в Украине заболели уже более 27 тыс. 856 человек, за минувшие сутки - 394.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram