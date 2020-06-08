В Броварах в детском саду COVID-19 обнаружили у 9 детей и 3 взрослых

Двоих детей госпитализировали, а другие лечатся амбулаторно.

В Броварах Киевской области в детском саду «Калинка» обнаружили коронавирус у 9 детей и 3 взрослых после контакта с учительницей, которая заболела COVID-19 ранее.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook.

В частности, он сообщил, что утром в субботу, 6 июня, были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа во всех работников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, которая заболела коронавирусом.

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"По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно", - подчеркнул Сапожко.

Мэр Броваров добавил, что сад «Калинка» закрыт на обсервацию, все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей. Другие дошкольные учреждения продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 32 детей и 51 медика.

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