Заболевание COVID-19 у медиков было подтверждено методом ПЦР.

В Бердянске у восьми работников «скорой» медицинской помощи выявлен коронавирус.

Об этом коммунальное учреждение "Территориальное медицинское объединение "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Запорожского областного совета сообщает в Facebook.

Читайте такжеСтепанов назвал регионы-антирекордсмены по количеству новых случаев заражения COVID-19

"Официальная информация: резкий рост больных коронавирусом внес коррективы в повседневную работу экстренной медицинской помощи. На сегодня у 8 работников Бердянской подстанции СМП коронавирусная болезнь, которая подтверждена методом ПЦР. Бригада оказывала помощь больному, в дальнейшем выяснилось, что у него был коронавирус. Сначала заразился 1 работник, а от него все остальные", - говорится в сообщении.

Об инфицировании стало известно по результатам плановых обследований медицинских работников подстанции.

"На настоящее время заболевание у большинства работников проходит без симптомов. Все работники на больничном. Сразу после получения положительных результатов были приняты все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции среди других работников, уведомлены ответственные лица", - заверили в медобъединении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 18 июля в Украине зарегистрировано 58 тыс. 111 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 477 летальных, 30 тыс. 525 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 847 новых случаев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram