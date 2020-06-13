В армии за прошедшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19

Всего COVID-19 на сегодня болеют 173 военнослужащих и работника Вооруженных сил Украины, выздоровели с начала пандемии 169, умерли четверо.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил, в учреждениях здравоохранения находятся 7 больных, а на лечении дома под наблюдением медицинской службы - 12 человек.

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Всего COVID-19 на сегодняшний день болеют 173 военнослужащих и работника Вооруженных сил Украины, выздоровели с начала пандемии 169, умерли четверо.

Также сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) сейчас находятся 536 человек.

Как сообщал УНИАН, в Украине третий день подряд наблюдается увеличение количества подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, в частности, за последние сутки, 12 июня, выявлено 753 новых больных COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 30 тыс. 506 человек, умерло - 880, выздоровели - 13 тыс. 976.

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