В ВСУ растет количество инфицированных коронавирусом военных - Минобороны
Главный государственный санитарный врач Министерства обороны Сергей Моргун заявил, что за последнюю неделю в Вооруженных силах Украины наблюдается рост заболеваемости COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга в Киеве.
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«За последнюю неделю в ВСУ наблюдается рост заболеваемости COVID-19, что связано как с ухудшением эпидемической ситуации среди гражданского населения Украины, так и с увеличением количества проведенных тестирований», - заявил Моргун.
По его словам, по результатам эпидемиологических расследований установлено, что чаще всего заражение военнослужащих происходит во время эпизодических встреч с близкими людьми, друзьями и родными за пределами воинских частей.
«С целью раннего выявления больных COVID-19 и предотвращения распространения инфекции среди личного состава в каждой воинской части ежедневно во время построений проводятся мероприятия активного выявления лиц, подпадающих под определение подозрительного случая заболевания COVID-19», - добавил Моргун.
Он также отметил, что в воинских частях введены ограничительные меры: термометрия, обязательное ношение защитных масок, ограничения служебных командировок, совещаний, построений и тому подобное.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6 августа в Вооруженных силах Украины на COVID-19 болели 265 человек, среди них - 34 новых.
Всего за время пандемии выздоровел 661 человек, летальных случаев - 5.
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