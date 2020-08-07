В ВСУ растет количество инфицированных коронавирусом военных - Минобороны

Как отмечают в министерстве, чаще всего заражение военнослужащих происходит за пределами воинских частей.

Главный государственный санитарный врач Министерства обороны Сергей Моргун заявил, что за последнюю неделю в Вооруженных силах Украины наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга в Киеве.

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«За последнюю неделю в ВСУ наблюдается рост заболеваемости COVID-19, что связано как с ухудшением эпидемической ситуации среди гражданского населения Украины, так и с увеличением количества проведенных тестирований», - заявил Моргун.

По его словам, по результатам эпидемиологических расследований установлено, что чаще всего заражение военнослужащих происходит во время эпизодических встреч с близкими людьми, друзьями и родными за пределами воинских частей.

«С целью раннего выявления больных COVID-19 и предотвращения распространения инфекции среди личного состава в каждой воинской части ежедневно во время построений проводятся мероприятия активного выявления лиц, подпадающих под определение подозрительного случая заболевания COVID-19», - добавил Моргун.

Он также отметил, что в воинских частях введены ограничительные меры: термометрия, обязательное ношение защитных масок, ограничения служебных командировок, совещаний, построений и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6 августа в Вооруженных силах Украины на COVID-19 болели 265 человек, среди них - 34 новых.

Всего за время пандемии выздоровел 661 человек, летальных случаев - 5.

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