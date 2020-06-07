В аннексированном Крыму из-за коронавируса изолировали почти тысячу человек

Речь идет о пациентах, контактировавших с зараженными COVID-19, а также приезжих.

В оккупированном Крыму в обсерваторах изолировали 976 человек - пациентов, контактировавших с зараженными COVID-19, а также приезжих.

Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на сайт контролируемого Кремлем правительства Крыма.

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По официальной информации, под медицинским наблюдением находятся 2888 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1693 человека, в стационары помещены 219 человек.

В Крыму за последние сутки обнаружили еще 14 новых случаев COVID-19. Всего на полуострове зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции, умерли 14 человек. В Севастополе COVID-19 обнаружили у 176 человек, трое умерли.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине на COVID-19 заболели 485 человек, из них 29 детей и 34 медработники.

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