Украинцы стали легче переносить COVID-19 – ученый

У около 60% новых инфицированных с начала июня не было симптомов на момент обращения к медикам.

Анализ последних данных по количеству новых госпитализаций инфицированных в Украине свидетельствует о том, что граждане стали легче переносить COVID-19.

Об этом в комментарии изданию Обозреватель сообщил президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

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Он подтвердил ранее озвученную представителем Минздрава статистику, что только 20% новых больных нуждаются в госпитализации.

В то же время у около 60% новых инфицированных с начала июня не было симптомов на момент обращения к медикам.

«Проведенный анализ свидетельствует о том, что среди новых инфицированных существенно выросла вероятность легкого протекания болезни. Об этом также говорит и количество смертей. Сравнивая новые данные с прогнозом от 19 июня, можно сказать, что темпы распространения эпидемии уменьшаются, хотя все еще остаются высокими», – подытожил Загородний.

Как сообщал УНИАН, в Минздраве рассказали, как долго украинцы болеют коронавирусом.

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