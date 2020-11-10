Врачи не успевают за ростом количества пациентов, которые попадают в больницу.
Об этом заявил директор Киевской городской клинической больницы № 1 Александр Иванько в эфире телеканала "112 Украина".
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"К сожалению, мы не успеваем планировать за ростом количества пациентов, которые попадают в больницу. Планируем увеличить на 10 - их увеличивается на 20, планируем на 30 - их увеличивается на 40. Мы сейчас эту ситуацию контролируем, как бы ни было сложно. Но мы не безграничны, это понятно", - сказал Иванько.
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Главврач отметил, что здесь предусмотрено 100 мест для пациентов с COVID-19, они все заполнены. Сейчас планируют увеличить количество койко-мест до 200. Иванько также добавил, что больница обеспечена аппаратами ИВЛ, лекарствами.
А самой большой проблемой здесь назвали нехватку кадров, поэтому врачей из других отделений переправляют к пациентам с коронавирусом. Из-за этого возникают большие нагрузки на врачей.
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