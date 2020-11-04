От коронавируса за сутки выздоровели 7 тыс. 536 человек.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 9 тыс. 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает ресурс "Коронавирус.инфо" в Telegram. Таким образом, побит рекорд предыдущих суток по количеству инфицированных — тогда было зафиксировано 8 тыс. 899 больных.

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Так, за последние сутки зарегистрировано 199 смертей в результате коронавируса, выздоровели 7 тыс. 536 человек.

За все время пандемии в стране заболели 420 тыс. 617 человек, выздоровели – 176 тыс. 404, умерли - 7 тыс. 731.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (856 случаев), Харьковской (850 случаев), Донецкой (636 случаев), Одесской (547 случаев) и Хмельницкой (511 случаев) областях.

Карантин из-за ситуации с коронавирусом в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие – в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до конца 2020 года.

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Автор: Ольга Робейко